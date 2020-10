O nouă înșelătorie online: Mesajul fals de la șef "Practic, atacatorii suna sau trimit un e-mail/mesaj in care pretind ca sunt un superior din companie si cer sa se efectueze urgent o tranzactie. Desigur, tranzactia se face in contul atacatorilor", precizeaza acestia, pe pagina de Facebook a institutiei. https://www.money.ro/revenim-la-starea-de-urgenta-iohannis-a-dat-raspunsul/ Conform CERT-RO, de obicei infractorul este bine informat cu privire la organizatie, solicita efectuarea urgenta a unei plati, foloseste un limbaj persuasiv, de tipul: "avem incredere in tine, ramane intre noi, eu sunt ocupat acum", se refera la o situatie sensibila (ex.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

