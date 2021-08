O nouă înșelătorie folosită de escroci! Sume URIAȘE furate prin metoda COVID-19 Infractorii sunt doi tineri de 30 și, respectiv, 26 de ani, dintr-o localitate din județul Vrancea. Aceștia ar fi comis in ultima perioada mai multe infracțiuni prin metoda COVID-19. Primul dintre barbați ar fi apelat in mod aleatoriu mai multe numere de telefonie fixa și s-ar fi prezentat a fi, inițial, fiu al acestora, precizand ca se afla internat in spital, infectat cu COVID-19. Al doilea barbats e recomanda ca fiind medic și solicita diferite sume de bani pentru transferarea "fiului" bolnav in strainatate sau la un spital din Constanța. Cei doi escroci au reușit astfel sa obțina 33.000 de… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Arest preventiv pentru cei doi barbați care din iulie și pana in urma cu cateva zile, cand au fost prinși de politisti, au inșelat mai multe persoane prin metoda „Covid 19”, cu suma totala de 33.000 lei. Ieri, Judecatoria Focșani a admis propunerea procurorilor, astfel ca cei doi – originari din Cotești…

- Doi tineri, unul din Cotesti si celalalt din judetul Braila, banuiti ca in ultimele doua luni ar fi inselat mai multe persoane din Vrancea prin metoda „COVID-19”, au fost retinuti de politisti miercuri, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. „Astazi, 4 august, ora 01,40, politistii…

- METODA DE INȘELACIUNE ”ACCIDENTUL” – VARIANTA COVID-19 Infractorii se adapteaza dupa vremuri. Dupa modelul metodei de inșelaciune „Accidentul” care a facut nenumarate victime, a aparut și metoda „Covid”. In fapt, prin intermediul unor apeluri telefonice, persoanelor li se solicita diferite…

- METODA DE INȘELACIUNE ”ACCIDENTUL” – VARIANTA COVID-19 Infractorii se adapteaza dupa vremuri. Dupa modelul metodei de inșelaciune „Accidentul” care a facut nenumarate victime, a aparut și metoda „Covid”. In fapt, prin intermediul unor apeluri telefonice, persoanelor li se solicita diferite…

- Mai multi elevi din Marea Britanie au dezvaluit pe TikTok metoda prin care falsifica testele COVID pentru a scapa de mersul la scoala. Desi initial nu au fost luati in serios, mai multe persoane au incercat me...

- OLX a inregistrat in jur de opt mii de sesizari din decembrie pana in prezent si a inchis peste 3700 de site-uri clona. Acum colaboreaza cu politia in 130 de anchete, in care clientii au ramas fara sume importante de bani.

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu a anuntat ca Romania atinge duminica borna de sase milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 administrate si ii indeamna pe cetateni sa mearga la orice centru, fara programare, doar cu buletul pentru a se vaccina. Andrei Baciu a declarat…

- Premierul Florin Cițu e satisfacut de numarul celor prezenți la Maratonul Vaccinarii din Capitala , unde s-a inregistrat o medie de 5 persoane imunizate pe minut. Intr-o postare pe Facebook, Cițu indeamna romanii sa se vaccineze. 7.165 de persoane s-au vaccinat la Maratonul Vaccinarii din Capitala,…