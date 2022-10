Stiri pe aceeasi tema

- La 14 octombrie 2003, o veste trista facea ocolul Olteniei. Zoltan Crișan, cel care a jucat in echipa Craiovei care a ajuns in semifinalele UEFA in 1982-1983, a incetat din viața. Zoli se nascuse la Oradea, la 3 mai 1965. A evoluat ca junior la Minerul Baia Mare din 1969 pana in 1973, a stat […] Articolul…

- Partidele vor fi transmise in direct de DIGI SPORT, PRIMA SPORT și ORANGE SPORT. Etapa a 14-a Vineri, 14 octombrie Ora 18.15 FC Argeș – FC Voluntari Ora 21.00 FC Hermannstadt – FC Rapid 1923 Sambata, 15 octombrie Ora 15.30 FC Botoșani – FCU Craiova 1948 Ora […] Articolul A FOST STABILIT PROGRAMUL…

- AJOFM Dolj a anunțat ca in data de 14 octombrie 2022. Locul de desfașurare este Fundațiai pentru Tineret Dolj, ( cunoscuta dreptCasa Tineretului), situata in Craiova pe Stra da Calea Severinului Nr. 1. Evenimentul va incepe la ora 09.00. AJOFM Dolj anunța urmatoarele informații de interes pentru public:…

- Remiza de aseara cu Mioveni spulbera orice speranța a trupei lui Adrian Mititelu pentru play-off. Deja Marius Croitoru s-a aratat total nemulțumit de prestația jucatorilor sai care au remizat, scor 2-2 la Mioveni. Oltenii, ca de obicei, au incasat gol in primele 5 minute de la inceperea partidei, au…

- Istoricul, profesorul Radu Ciuceanu, membru al Rezistenței anticomuniste din Romania a decedat la 98 de ani. Nascut la 16 aprilie 1924 la Arad, a ajuns elev la Colegiul Carol I din Craiova. In 1947, a intrat in rezistența anti-comunista și a luptat pana la arestarea sa in septembrie 1948. A fost condamnat…

- La 7 septembrie 1940, la Craiova, in Palatul Ioan Michail, delegațiile romana și bulgara semnau cedarea de catre Romania a Dobrogei de Sud, obținute in 1913 prin Pacea de la București, reconfirmate in 1919 prin trataul cu Bulgaria, catre statul bulgar. Se facea și un schimb de populație intre romani…

- Diseara, la ora 21.30, Craiova va fi intr-o fierbere fantastica. Deși ne apropiem vertiginos de Sf.Maria cand „se lasa palaria”, canicula inca mai bantuie de parca am fi in iunie sau iulie. Calendarul iulian și cel gregorian indica o diferența de 14 zile, iar natura parca vrea sa ne aminteasca faptul…

- Ceea ce estimam dupa incheierea nesatisfactoare a amicalelor din Austria, s-a intamplat. FCU Craiova 1948 a fost infranta de Farul, fara drept de apel deși antrenorul Croitoru se apara susținand ca elevii lui au dominat mai mult. El insuși a recunoscut ca inca mai improvizeaza pe la mijlocul terenului,…