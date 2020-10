Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA Ploiesti au cerut stramutarea dosarului de coruptie al familiei Cosma care se rejudeca la Tribunalul Prahova, solicitarea fiind respinsa, miercuri, de Curtea de Apel Ploiesti. Potrivit portalului instantelor de judecata, decizia nu poate fi supusa niciunei cai de atac. Inalta Curte de…

- Alina Bica, prietena Elenei Udrea, care se afla acum in Italia a primit o veste buna. Judecatorii instanței supreme au admis in parte cerea fostei procurorare și au hotarat ca acesta cauza sa se rejudece. Decizia este definitiva. Magistrații au scris in minuta ca „trimite cauza in vederea judecarii…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) va desemna, joi, ora 13.00, prin tragere la sorti, judecatorii care vor face parte din Biroul Electoral Central (BEC) pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale din data de 27 septembrie 2020. ICCJ anunta si ca a modificat regulile de acces…

- Curtea de Apel Bucuresti a admis joi apelul procurorilor DNA si a stabilit anularea decizia primei instante prin care Vasile Blaga, fost președinte al PDL și co-președinte al PNL dupa fuziune, a fost achitat in octombrie 2017 pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. „Admite apelul declarat…

- Fostul procuror Mircea Negulescu, arestat preventiv Astazi, Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis definitiv ca fostul procuror Mircea Negulescu sa fie arestat preventiv pentru 30 de zile, el fiind acuzat ca a falsificat probe si a constrans si corupt mai multe persoane sa faca denunturi si declaratii…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, in urma cu scurt timp, arestarea pentru 30 de zile a procurorului DNA Mircea Negulescu! Celebrul procuror DNA, cunoscut și ca ”Portocala”, fusese plasat sub control judiciar. Fostul procuror Mircea Negulescu a fost arestat Procurorii SIIJ fac verificari pe…

- Negulescu este acuzat de ”fabricarea” dosarului Tony Blair, in care era vizat Victor Ponta. In 2016, DNA Ploiesti a pus sechestru pe averea lui Sebastian Ghita, pana la concurenta sumei de 220.000 euro, in dosarul „Tony Blair”. ”La data de 16 iunie 2020, procurorii din cadrul Sectiei de investigare…