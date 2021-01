Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul lunii ianuarie, echipa BC Athletic Neptun Constanța va juca doua meciuri restante dintre cele trei, in cadrul Ligii Naționale de baschet masculin.Conform site-ului oficial al Federației Romane de Baschet, formația constanțeana va disputa pe teren propriu, partidele cu CSA Steaua București…

- U-BT Cluj-Napoca a invins ieri BCM U FC Argeș Pitești, scor 93-78, intr-un meci contand pentru turneul 6 al Ligii Naționale de baschet masculin, ediția 2020-2021. Partida s-a desfașurat la Sibiu. Prima repriza a fost controlata de ardeleni. Ei s-au desprins la 56-29 in primele 20 minute de joc efectiv.…

- CSO Voluntari a caștigat clar in cele din urma in fața celor de la SCM Timișoara, scor 77-62, in ultimul meci jucat la turneul 4 al Ligii Naționale de baschet masculin de pe terenul ilfovenilor. Pe langa infrangere, banațenii l-au pierdut și pe Lewis Stallworth, accidentat grav in sfertul doi. Ilfovenii…

- SCM Timișoara a caștigat partida cu Athletic Constanța, scor 80-66 (16-13, 22-23, 19-18, 23-12), in prima partida a turneului de la Voluntari. Meciul a fost foarte disputat, cu suspans și rasturnari de situație, dar o evoluție mult mai buna a banațenilor pe final de joc a facut diferența. Meci mai mult…

- Meciul Phoenix CSU Simona Halep Sepsi SIC Sfantu Gheorghe s a disputat in etapa a opta a campionatului. Echipa feminina de baschet Phoenix CSU Simona Halep Constanta a sustinut in aceasta seara meciul din etapa a opta a Ligii Nationale, intalnind campioana en titre a Romaniei, ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe.…