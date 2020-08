Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a admis miercuri cererea autoritatilor locale din Seleus, judetul Arad, de anulare a ordinului sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta DSU privind intrarea in carantina a doua localitati ale comunei. Instanta a respins cererea primarului din Seleus de acordare de…

- Curtea de Apel Bucuresti a admis miercuri cererea autoritatilor locale din Seleus, judetul Arad, de anulare a ordinului sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) privind intrarea in carantina a doua localitati ale comunei. Decizia vine dupa ce s-a aflat ca DSU a facut o serie de afirmații…

- Ziarul Unirea Premiera in Romania: Carantina dintr-o localitate, ridicata de instanța de judecata Premiera in Romania: Carantina dintr-o localitate, ridicata de instanța de judecata. Curtea de Apel Bucuresti (CAB), care a admis cererea autoritatilor locale din comuna Gornet de anulare a ordinului sefului…

- Carantina instituita, prin ordin al șefului Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, asupra localitații prahovene Gornet a fost anulata, ieri, de Curtea de Apel București. Instanța a respins...

- Curtea de Apel Bucuresti s-a pronuntat pe cererea autoritatilor locale din comuna Gornet, judetul Prahova, de anulare a ordinului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) privind intrarea in carantina a localitatii. Judecatorii au respins solicitarea de despagubiri in cuantum de patru milioane…

- Curtea de Apel Bucuresti s-a pronuntat pe cererea autoritatilor locale din comuna Gornet, judetul Prahova, de anulare a ordinului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) privind intrarea in carantina a localitatii. Raed Arafat a pierdut procesul, iar carantina trebuie ridicata.…

- Primul termen in dosarul in care satul prahovean Gornet contesta decizia prin care a fost plasat in carantina, cerand plata unor daune de patru milioane de euro, are loc luni, la Curtea de Apel Bucuresti, relateaza News.ro.Citește și: Justiția pe surse - Principalele evenimente ținute 'la secret'…

- Prima localitate introdusa in carantina dupa adoptarea noii legi este din județul Giurgiu, iar ordinul a fost emis, miercuri, de șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. Ordinul a fost emis miercuri pentru localitatea Cartojani, din comuna Roata de Jos, din județul Giurgiu. Carantina…