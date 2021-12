O nouă informare meteo anunță ninsori în vestul și sudul Banatului Administrația Naționala de Meteorologie a emis duminica o noua informare meteo, care anunța ploi in Moldova și ninsori in sudul și vestul Banatului. La munte continua sa ninga și se anunța viscol. Informarea meteo anunța ploi, ninsori moderate cantitativ și intensificari ale vantului duminica intre orele 9:30 – 18:00. Vor fi precipitații, local moderate cantitativ […] Articolul O noua informare meteo anunța ninsori in vestul și sudul Banatului a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta ploi si ninsori moderate cantitativ, precum si intensificari ale vantului in cea mai mare parte a țarii, pana duminica la ora 18:00.Incepand cu ora 9.30 si pana la ora 18.00 vor fi precipitații, local moderate cantitativ (15-20 l/mp), sub forma de ploaie in Moldova și predominant…

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat informarea meteo pentru județul Suceava, valabila duminica intre orele 9:30 și 18:00. In acest interval sunt vizate ploi și ninsori moderate cantitativ și intensificari ale vantului. Potrivit meteorologilor, in intervalul menționat temporar vor fi…

- La munte continua sa ninga și se anunța viscol. Informarea meteo anunța ploi, ninsori moderate cantitativ și intensificari ale vantului duminica intre orele 9.30 – 18.00. Vor fi precipitații, local moderate cantitativ (15...20 l/mp), sub forma de ploaie in Moldova și predominant sub forma de ninsoare…

- ANM a emis duminica o noua informare, care anunța ploi in Moldova și ninsori in sudul și vestul Banatului. La munte continua sa ninga și se anunța viscol. Informarea meteo anunța ploi, ninsori moderate cantitativ și intensificari ale vantului duminica intre orele 9.30 – 18.00. Vor fi precipitații,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis sambata o informare de ninsori, ploi și viscol, pana luni dimineața in aproape toata țara, un Cod galben de ploi și ninsori puternice și Oltenia, Muntenia, Banat și Moldova, dar și un Cod portocaliu de ninsori abundente și viscol la munte, pentru 13 județe.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata, 11 decembrie, o informare meteorologica ce vizeaza ploi si ninsori moderate cantitativ, intensificari ale vantului, valabila de astazi de la ora 14.00, pana pe data de 12 decembrie, ora 20.00.In intervalul mentionat, temporar vor fi precipitatii…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo valabila pentru toata țara, in care atrage atenția asupra apariției unor fenomene de ploi și ninsori moderate cantitativ, strat de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis miercuri, 8 decembrie, o atentionare meteorologica de tip cod galben, valabila de astazi de la ora 8.30, pana la ora 18.00.Sunt vizate ninsori moderate cantitativ, polei si intensificari ale vantului.In intervalul mentionat, in judetele Suceava, Neamt,…