- Google, parte a grupului Alphabet, a distrus in mod intentionat dovezile de pe chat ale angajatilor, in litigiile antitrust din California, si trebuie sa plateasca sanctiuni si sa se confrunte cu posibile penalitati la proces, a decis marti un judecator din SUA, transmite Reuters. Judecatorul de district…

- Senatul SUA a adoptat miercuri legislația prin care sunt abrogate autorizari vechi de 20 de ani pentru razboaiele trecute din Irak, in contextul in care Congresul vrea sa-și reafirme rolul in procesul de luare a deciziei daca sa trimita trupe la lupta, la 20 de ani dupa ultima invazie, transmite Reuters.

- Meta Platforms, compania mama a Facebook, va inceta disponibilitatea continutului de stiri pentru canadieni pe platformele sale de socializare, daca Legea stirilor online a tarii va trece in forma sa actuala, transmite Reuters. "Online News Act" sau proiectul de lege C-18 al Camerei Comunelor, introdus…

- The European Commission on Thursday launched a consultation on the future of Europe‘s telecoms sector, starting a process that could lead to requiring Alphabet’s Google, Apple, Meta Platform and Netflix to pay some network costs, according to Reuters. For more than two decades Deutsche Telekom, Orange,…

- Oficialii americani cred ca balonul Chinei care a fost doborat dupa ce a traversat Statele Unite continentale avea inițial o traiectorie peste Guam și Hawaii, dar ar fi fost deviat de vant, a declarat miercuri un oficial american care a vorbit sub rezerva anonimatului, relateaza Reuters.

- Alphabet Inc, compania mama a Google, a declarat luni ca va lansa un serviciu de chatbot și mai multa inteligența artificiala pentru motorul sau de cautare, precum și pentru dezvoltatori, o replica la Microsoft Corp in rivalitatea lor pentru dezvoltarea AI, potrivit Reuters.

- Majoritatea republicana din Camera Reprezentanților sare in apararea fostului președinte Donald Trump - a votat formarea unei subcomisii de ancheta fața de administrația Biden, pe care o acuza ca a transformat guvernul federal american intr-o „arma”, relateaza Reuters.

- Guvernul Statelor Unite a lansat un site web pentru ca victimele presupusei fraude a fondatorului bursei de criptomonede FTX, Sam Bankman-Fried, sa poata comunica cu autoritațile de aplicare a legii, scrie Reuters.