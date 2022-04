O nouă groapă comună cu zeci de civili uciși, în apropierea Kievului O noua groapa comuna cu zeci de civili ucraineni a fost descoperita sambata in Buzova, un sat eliberat situat in apropiere de capitala Kiev, care timp de saptamani a fost ocupat de fortele rusesti, a declarat un oficial local citat duminica de Reuters. Taras Didici, seful comunitatii Dmitrivka, care include Buzova si alte cateva sate din apropiere, a declarat pentru televiziunea ucraineana ca trupurile au fost gasite intr-un sant din apropierea unei benzinarii. Numarul mortilor inca nu a fost confirmat. Reuters nu a fost in masura sa confirme imediat informatia. In timp ce fortele rusesti erau… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

