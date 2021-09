Stiri pe aceeasi tema

- Invitația adresata romanilor de catre președintelui Klaus Iohannis de a incepe sa practice golful a nascut un val de reacții in online. Pe langa reacțiile virulente la adresa președintelui in care a fost criticat ca abordeaza aceasta tema in plina criza politica, au fost și mulți internauți care au…

- O filmare in care un golfer este alergat de un pui de elan pe un teren de golf a fost postata pe pagina de Facebook a Ambasadei Suediei la Bucuresti dupa ce presedintele Klaus Iohannis a indemnat la practicarea golfului. ”Doar daca faci si jogging”, este mesajul care insoteste filmuletul de…

- Iulian Bulai, deputat USR il critica pe Klaus Iohannis, dupa ce a ales sa-și petreaca ziua de sambata la un eveniment, la care dupa care a incurajat romanii sa joace golf. „Țara arde, guvernul e in criza, avem pandemie, și primul om din stat ne indemna sa jucam golf. Un alt fel de a spune mancați cozonac…

- ”Golful se poate practica la orice varsta”, a transmis președintele Klaus Iohannis sambata, din județul Alba, unde a participat la un eveniment organizat de compania Dacia Renault, la terenul de golf de la Pianu de Sus. ”Ma bucur sa intalnesc aici atat de mulți oameni pasionați de golf, un sport care…

- Klaus Iohannis a testat, sambata, noul model Dacia Duster, varianta facelift produsa la Mioveni, despre care a spus ca „experiența a fost pe masura asteptarilor”. Prezent sambata dupa-amiaza in comuna Pianu de Sus din judetul Alba, unde a participat la Evenimentul organizat de compania Dacia Renault…

- Prezent sambata dupa-amiaza in comuna Pianu de Sus din judetul Alba, unde a participat la venimentul organizat de compania Dacia Renault cu prilejul decernarii premiilor Cupei de Golf „Paul Tomita” si prezentarii noii versiuni Dacia Duster, Klaus Iohannis a apreciat modul in care economia a trecut…

- Reprezentanții Ambasadei Suediei la București au scris un mesaj capcana pe Facebook de Ziua Limbii Romane. Numeroși romani l-au citit și l-au comentat, acesta devenind in scurt timp foarte popular. „Voua cat va venit factura la lumina?”, scrie pe pagina de Facebook a Ambasadei Suediei la București.…