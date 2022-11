Stiri pe aceeasi tema

- ​Asociatia natiunilor din sud-estul Asiei pare sa fi primit sambata, cel putin pentru o clipa, un membru surprinzator dintr-o parte a lumii complet diferita, intr-o noua gafa a presedintelui american Joe Biden, care a confundat Cambodgia cu Columbia, relateaza AFP. „As dori sa-i multumesc premierului…

- Președintele Joe Biden a comis prima gafa din calatoria sa in Asia sambata, in primele secunde ale discursului de deschidere, cand s-a referit din greșeala la gazda sa cambodgiana ca fiind șeful Columbiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Cum s-a jucat ”la imagine”, creșterea pensiilor. Licitație electorala pe procente, cu implicarea președintelui și premierului Politicienii romani au transformat majorarea pensiilor intr-o licitație electorala, cel puțin in ceea ce privește declarațiile pe care le fac. Printre cei care au intrat in acest…

- Inchiderea termocentralelor pe carbune și a minelor ar cauza un dezastru, avertizeaza senatorul PSD Daniel Zamfir, chiar daca acest lucru este programat sa se intample peste cațiva ani. Cu toate acestea, el cere premierului Nicolae Ciuca sa renegocieze calendarul stabilit cu reprezentanții Comisiei…

- Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat, sambata, intr-o emisiune la Prima Tv ca nu are un doctorat deoarece nu a avut nevoie de asa ceva si a catalogat plagiatul ca fiind un furt intelectual care nu este mai putin decat un furt material. Intrebat de acuzațiile aduse privind plagiatul premierului Nicolae…

- Dupa trei saptamani de mandat, noul prim-ministru britanic Liz Truss se afla in dificultate, in condițiile in care bugetul de reducere a impozitelor anunțat vinerea trecuta a speriat piețele financiare, ducand costurile de imprumut ale Marii Britanii la o creștere fulminanta, iar lira sterlina la un…

- Regele Charles al III-lea Marii Britanii a descris moartea mamei sale, Regina Elizabeth a II-a, drept momentul de care ”ii era groaza”, intr-o discutie cu prim-ministrul Liz Truss, vineri, care a fost surprinsa de camerele de televiziune, relateaza Reuters, potrivit News.ro. Fii la curent…

- Municipiul Vatra Dornei va beneficia in curand de un centru de inot modern dotat cu trei bazine pentru toate categoriile de inotatori. Investiția se va ridica la aproximativ 40 de milioane de lei și se va realiza in zona numita ”Lunca Dornei”. Contractul de execuție a lucrarilor a fost semnat miercuri,…