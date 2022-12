Stiri pe aceeasi tema

- Dupa intalnirea bilaterala a carei durata oficiala era de o jumatate de ora conform anunțurilor inițiale, la Casa Alba are loc o conferința de presa comuna. TVR INFO transmite evenimentul in direct, iar StirileTVR.

- Presedintele SUA, Joe Biden, a publicat o declaratie in care anunta ca presedintele Volodimir Zelenski vine miercuri la Casa Alba, iar apoi se va adresa plenului Congresului, informeaza „The Guardian”, citeaza news.ro.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski merge miercuri la Washington, unde se va intalni cu omologul sau american Joe Biden. Informația a fost confirmata de Casa Alba, care a transmis, intr-un comunicat, ca vizita liderului de la Kiev „demonstreza sprijinul puternic, bipartizan, pentru Ucraina”, transmite…

- Volodimir Zelenski este așteptat sa calatoreasca, miercuri, la Washington pentru a fi primit de președintele american Joe Biden la Casa Alba, a declarat marți o sursa informata cu privire la acest plan. Purtatorul de cuvant al președintelui ucrainean nu a confirmat imediat deplasarea. Aceasta ar fi…

- Vladimir Putin face un gest in premiera! Liderul de la Kremlin surprinde opinia publica prin gestul de a nu mai organiza celebra sa conferința de presa anuala. Presedintele rus Vladimir Putin nu va tine anul acesta conferinta sa de presa anuala, a anuntat luni purtatorul sau de cuvant Dmitri Peskov,…

- Presedintele american Joe Biden "este informat continuu despre ceea ce se intampla, urmareste indeaproape" evolutia situatiei a declarat luni un purtator de cuvant al Casei Albe, John Kirby, despre manifestatiile din China, scrie AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele american Joe Biden a declarat miercuri ca este „pregatit” sa lucreze cu opozitia republicana din Congres, dupa ce a reusit sa contracareze „valul” conservator promis in alegerile intermediare (”midterms”), relateaza AFP. „Sunt pregatit sa lucrez cu opozitia republicana”, a declarat Biden,…

- Presedintele american Joe Biden nu intenționeaza sa aiba o intalnire bilaterala cu omologul sau rus Vladimir Putin, atunci cand va participa la summitul G20 care va avea loc in noiembrie in Bali, transmite CNN. Biden „nu are nicio intentie sa se aseze (la discutie) cu Vladimir Putin”, a declarat purtatorul…