Stiri pe aceeasi tema

- Fostul jurnalist Cristian Vasilcoiu a publicat pe pagina sa de Facebook o fotografie in care prim ministrul PNL Ludovic Orban și membri ai Guvernului liberal beau, fumeaza și nu poarta masca, intr-un birou din Guvern: „Sursele mele din Palatul Victoria imi transmit ca la Guvern se muncește de zor! Și…

- O fotografie in care apare premierul Ludovic Orban cu tigara aprinsa in mana si mai multi ministri care au in mana pahare sau tigari este distribuita intens pe Facebook. Fotografia a fost facuta intr-unul dintre birourile de la Guvern....

- "Nu stiu despre ce e vorba, cand o sa umblu o sa ma uit. Acuma m-am dat jos din avion, am fost plecat la Mures si la Maramures, habar n-am. Stiu eu in ce poza apar? Si ce sa fac. Asta e. Daca e o poza, e o poza. Asta e", a declarat premierul Ludovic Orban, pentru Mediafax. Ludovic Orban, sedinta…

- Ludovic Orban reacționeaza dupa apariția fotografiei în care apare fumând în birou și care s-a viralizat pe Facebook. „Nu stiu despre ce e vorba, când o sa umblu o sa ma uit. Acuma m-am dat jos din avion, am fost plecat la Mures si la Maramures, habar n-am. Stiu eu în…

- "Porunca 1 - Sa purtati masca in locuri inchise ! Porunca a 2 a - sa pastrati distanta sociala!Porunca a 3 a - sa nu fumati in institutii publice!Porunca a 4 a - sa nu spui ca nu ai bani de alocatii pentru copii in timp ce tu bei un whiskey care costa cat alocatia pe sase luniPorunca…

- USR va vota pentru investirea unui guvern stabil, chiar daca are ''retineri serioase'' fata de formula propusa unilateral de presedintele Klaus Iohannis, a anuntat, vineri, Catalin Drula, vicepresedintele USR. "I-am spus clar presedintelui Iohannis astazi ca solutia propusa de noi este…

- Cetatenii romani sau straini care au ajuns la granita de vest din zone cu focare de infectie cu COVID-19 au fost escortati de politisti si jandarmi spre judetele de domiciliu pentru a fi introdusi in centrele de carantina, a anuntat ministrul interimar al Afacerilor Interne, Marcel Vela. Intr-o postare…

- Ludovic Orban a avut, marți seara, in plina ședința de Guvern, o ieșire violenta la adresa primarului Gabriela Firea, pe care a numit-o ca facand parte dintr-un grup de ”neispraviți”. Orban a fost deranjat de faptul ca Firea a anunțat noi cazuri de coronavirus in București intr-o postare pe Facebook,…