- Printul Louis, cel de al treilea copil al printului William si al sotiei sale, Kate, a fost botezat luni, in cadrul unei ceremonii private, la palatul Saint James din Londra, in absenta reginei Elisabeta a II-a, a anuntat palatul Kensington, citat de AFP. Suverana, in varsta de 92 de ani,…

- Botezul printului Louis, cel de-al treilea copil al printului William si al sotiei sale, Kate Middleton, ducesa de Cambridge, va avea loc la 9 iulie, a anuntat miercuri Palatul Kensington, potrivit Press Association. Cel de-al treilea copil al ducelui si ducesei de Cambridge, nascut la 23 aprilie, va…

- Știm cu toții de una dintre cele mai mari pasiuni ale Ducesei de Cambridge, fotografia, iar reprezentanții de la Casa Regala a Marii Britanii i-au dat ei credit sa-i fotografieze pe cei trei copii ai sai cu prințul William, prințesa Charlotte, prințul George și prințul Louis, in cele mai importante…

- Casa Regala britanica a dat publicitatii, duminica, primele doua fotografii oficiale cu printul Louis, una dintre acestea infatisandu-l pe nou-nascut in bratele surorii sale mai mari, printesa Charlotte, in varsta de trei ani, informeaza Reuters. Louis, care este al cincilea in ordinea succesiunii la…

- Regina Elizabeta și-a cunoscut stranepotul, pe prințul Louis. Monarhul britanic a zburat cu elicopterul la Londra pentru a-si cunoaste stranepotul, pe printul Louis, al cincilea in ordinea succesiunii la tron si cel mai nou membru al familiei regale britanice, citeaza Agerpres agenția Reuters. Regina,…

- Ducesa de Cambridge, Kate Middleton, a nascut al treilea copil al cuplului, un baiețel perfect sanatos. Kate Middleton și prințul William au anunțat sarcina în septembrie 2017. Este cel de-al treilea copil al cuplului regal, dupa George, în vârsta de 4 ani,…

