Stiri pe aceeasi tema

- Restricțiile deja existente de pe autostrada A10, Sebeș-Turda se prelungesc, dupa ce in zona nodului de la Alba Iulia Nord s-a produs o a doua fisura a carosabilului.Constructorul primului lot a pornit demersurile demolarii sensului spre Cluj-Napoca. Potrivit Radio Cluj, la aproximativ 50-60 m distanța…

- Restricții pe autostrada A10, Sebeș-Turda. Restricțiile de pe autostrada A10, Sebeș-Turda se prelungesc. In zona nodului de la Alba Iulia Nord a aparut o a doua tasare a carosabilului, anunța Agenția de presa Rador, care citeaza Radio Cluj. Constructorul primului lot a inceput demolarea sensului spre…

- Autostrada Sebes-Turda, inchisa la finalul lunii ianuarie dupa ce o bucata de drum s-a rupt in urma unei alunecari de teren, in zona Alba Iulia Nord, va fi deschisa in data de 15 mai, insa constructorul va face o noua expertiza, in conditiile in care in apropiere de zona in care s-a produs alunecarea…

- Cand se redeschide circulația pe autostrada A10 Sebeș-Turda, tronsonul cu probleme din zona Alba Iulia Nord Circulația ar urma sa fie redeschisa pe autostrada A10, tronsonul restricționat din zona Alba Iulia Nord, de la jumatatea lunii mai, potrivit reprezentanților CNAIR. Autostrada A 10 iși pastreaza…

- Circulația pe autostrada A10 Sebeș-Turda, la Alba Iulia Nord se REDESCHIDE in 15 mai: Expertiza extinsa avand in vedere noile probleme aparute la terasamentul drumului – VIDEO Circulația pe autostrada A10 Sebeș-Turda, la Alba Iulia Nord se REDESCHIDE in 15 mai: Expertiza extinsa avand in vedere noile…

- In urma cu 2 saptamani se anunțau vești bune de pe autostrada A10 Sebeș-Turda. Antreprenorul Pizzarotti a lucrat de zor pentru a rezolva problemele cu alunecarea de teren in zona Alba Iulia Nord, iar la inceputul lunii mai se preconiza finalizarea reparațiillor.

- O noua fisura pe autostrada A10 Sebeș-Turda, la Alba Iulia Nord: Ce spune CNAIR O noua fisura pe autostrada A10 Sebeș-Turda, la Alba Iulia Nord: Ce spune CNAIR Pe autostrada A10 Sebeș-Turda, in dealul de la Paraul Iovului, așa cum ziarulunirea.ro a anunțat inca de ieri, a aparut o noua fisura atat in…

- VIDEO| La alunecarea de teren de pe autostrada A10 Sebeș-Turda, in zona Alba Iulia Nord, lucrari la ridicarea gabioanelor VIDEO| La alunecarea de teren de pe autostrada A10 Sebeș-Turda, in zona Alba Iulia Nord, lucrari la ridicarea gabioanelor In zona alunecarii de teren de la paraul Iovului, de pe…