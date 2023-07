O nouă finanțare europeană pentru dotarea școlilor din județ. Ce sumă a accesat CJ Timiș Consiliul Județean Timiș a semnat un nou contract de finanțare in valoare totala de peste 3,5 milioane de euro pentru dotarea a 24 de unitați de invațamant din județ, – gradinițe, școli primare, gimnaziale, licee și școli speciale – cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale. Cererea de finanțare a fost depusa de CJT atat […] Articolul O noua finanțare europeana pentru dotarea școlilor din județ. Ce suma a accesat CJ Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

