Stiri pe aceeasi tema

- CARBOCHIM SA, cel mai mare producator de abrazive profesionale din Romania, monteaza panouri fotovoltaice pe acoperisul noii sale locatii din Bulevardul Muncii, obiectivul fiind acela de a obtine o economie de energie estimata la 18%.CARBOCHIM SA, al carei acționar majoritar este Carbo Europe SRL, parte…

- O suma de 70 de milioane lei provenita din vanzarea pe piețele internaționale a certificatelor de emisii de gaze de sera alocate Romaniei va fi acordata ca finanțare pentru montarea de panouri fotovoltaice in incinta aeroporturilor din Romania, potrivit unui proiect de HG pus in dezbatere publica. Banii…

- Lucian Trufin, PSD: Parlamentul European acorda sprijin financiar Romaniei, Italiei și Turciei in urma dezastrelor naturale Senatorul Lucian Trufin aduce in atenția publica hotararea eurodeputaților de a oferi un sprijin financiar semnificativ din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru a…

- Senatorul Lucian Trufin aduce in atenția publica hotararea eurodeputaților de a oferi un sprijin financiar semnificativ din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru a veni in ajutorul a trei state lovite de calamitați naturale recente: Romania, Italia și Turcia.

- Eurodeputatii au votat, astazi, in majoritate, oferirea de ajutoare economice din Fondul de Solidaritate, cu o valoare de circa 455 de milioane de euro, pentru trei tari ale Uniunii Europene recent afectate de dezastre naturale: Romania, Italia si Turcia. Asistența Fondului de Solidaritate al UE va…

- Parlamentul European a aprobat miercuri, 4 octombrie, suma totala de 455 de milioane de euro sub forma de ajutor din Fondul de Solidaritate al UE ca raspuns la recentele dezastre naturale din Romania, Italia si Turcia, a relatat Agerpres.Romania va primi 33,9 milioane de euro pentru pagubele provocate…

- Eficiența energetica a devenit un capitol extrem de important pentru instituțiile europene, in contextul politicii „Green Deal”, care are ca scop ambițios sa ne transforme in primul continent care ajunge la neutralitate climatica. Iar domeniul tranziției verzi s-a dovedit cu atat mai necesar odata cu…

- “Noul plan ”REPowerEu”, pe care il vom trimite la Comisia Europeana pana la sfarșitul lunii august, va fi axat pe programe dedicate direct romanilor! Concret, vor fi peste 600 de milioane de euro pentru achiziții de panouri solare și baterii pentru stocare a energiei. Aproximativ 60 de mii de gospodarii…