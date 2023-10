Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 4 octombrie 2023, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Buzau, impreuna cu procurorii DIICOT Biroul Teritorial Buzau, au efectuat trei perchezitii domiciliare, la imobile utilizate de o persoana banuita de trafic de droguri de risc. Ieri, 4 octombrie 2023, politistii…

- Ieri, 4 octombrie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Buzau, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Buzau, au efectuat trei percheziții domiciliare, la imobile utilizate de o persoana banuita de trafic de droguri de risc. Din cercetari a reieșit ca, in perioada…

- La data de 26 septembrie 2023, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Calarasi si ai Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti, impreuna cu procurorii DIICOT Biroul Teritorial Calarasi, pun in aplicare 30 de mandate de perchezitie domiciliara in judetul Calarasi…

- La data de 26 septembrie 2023, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Salaj, impreuna cu procurorii DIICOT Biroul Teritorial Salaj, efectueaza doua perchezitii domiciliare, in judetul Salaj, intr un dosar penal privind savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si…

- La data de 7 august 2023, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Maramureș, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Maramureș, au efectuat 4 percheziții domiciliare la 4 persoane banuite de savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. Astfel, procurorii…

- Politistii si procurorii au facut 19 perchezitii in Calarasi si Bucuresti la persoane suspectate de trafic si consum de droguri, in special cocaina. In locuinta unui barbat se organizau frecvent sesiuni de consum de droguri, scrie News.ro.”La data de 3 august a.c., politistii Serviciului de Combatere…

- La data de 3 august 2023, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Calarasi, impreuna cu procurorii DIICOT Biroul Teritorial Calarasi, au efectuat 19 perchezitii, in municipiul Calarasi si Bucuresti. La data de 3 august 2023, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii…

- REȚINUȚI PENTRU TRAFIC ȘI CONSUM DE DROGURI DE MARE RISC Miercuri, 26 iulie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Vrancea, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vrancea, au efectuat patru percheziții domiciliare și au pus in executare 11 mandate de aducere,…