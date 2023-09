Stiri pe aceeasi tema

- Producatorii inregistrați pe scheme de calitate naționale și sisteme de calitate europene din Romania se pot inscrie pana pe 11 septembrie 2023 la evenimentul Bucharest FOOD EXPO 2023, ce se va desfașura in perioada 28 septembrie – 01 octombrie 2023, in incinta Halei Laminor, prin transmiterea certificatului…

- Institutul Prezentului deschide la Timișoara expoziția „PERFORMING 89. Stari de deziluzie” din cadrul proiectului „Uncensored Act”, parte din programul oficial Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii. Evenimentul va avea loc in data de 7 septembrie la Faber din str. Splaiul Peneș Curcanul nr.…

- „Daca iubești muzica și fotografia, nu rata ocazia de a vizita expoziția de fotografie de concert a lui Theodor Tudose, unul dintre cei mai talentați și experimentați fotografi de concert din Romania”. Așa ii imbie organizatorii Buzau International Arts Festival (BIAF) pe buzoieni sa vina la expoziția…

- Expozitia tematica „Hanurile uitate ale Bucurestilor”, care prezinta captivanta poveste a unor hanuri bucurestene ridicate in secolele XVII – XIX, astazi disparute in mare parte, va fi vernisata vineri, la ora 18,00, la Palatul Sutu din Capitala. „Asezate in inima targurilor comerciale sau in apropierea…

- Asociația Pietatea Banațeana și Casa de Ajutor Reciproc organizeaza o noua expoziție foto-video „Timișoara Seniorilor”, pentru a oferi celor de varsta a treia posibilitatea de a participa la viața culturala a orașului prin relatarea unor istorii personale și a legaturilor cu cartiere ale Timișoarei,…

- Cei 100 de ani de istorie ai campusului Universitații Politehnica Timișoara sunt surprinși intr-un eveniment cultural special, de arta și arhitectura, la Veneția, in paralel și conectat cu celebra Bienala de Arhitectura. Expoziția de banda desenata care prezinta 100 de ani de cultura și istorie a campusului…

- Primaria Municipiului Deva și ,,Lemnaria lui Radu”, va invita, duminica, 25 iunie 2023, la o expoziție inedita. Artistul devean, Radu Fachin va expune in Piața Victoriei din Deva, intre orele 19:00-21:00, casele tradiționale din județul Hunedoara, transpuse in miniatura. Expoziția…