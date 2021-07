O nouă etapă de relaxare în România O noua etapa de relaxare a masurilor anti-COVID intra in vigoare la 1 iulie, cu facilitati pentru persoanele vaccinate. Data fiind incidenta scazuta a cazurilor de coronavirus la nivelul intregii tari, creste numarul persoanelor care pot participa la diferite evenimente in aer liber, dar si la nunti, botezuri sau competitii sportive. Numarul creste inca si mai mult – pana la capacitatea maxima a spatiilor – daca toate persoanele sunt vaccinate Activitați culturale Activitatile culturale, artistice si de divertisment pot fi organizate si desfasurate in spatii deschise cu participarea a cel mult… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

