O nouă escrocherie: donații fictive pentru Siria și Turcia Ministerul Educatiei avertizeaza asupra unei noi tentative de fraude, facuta de indivizi care se dau drept angajați ai ministerului. Mai mulți directori și profesori ar fi primit apeluri prin care li s-ar fi solicitat sume de bani de la persoane care se recomandau ca fiind angajati ai ministerului. Falsii angajati susțineau ca banii donați vor ajunge la sinistratii din Turcia si Siria. „Avand in vedere ca mai multe cadre didactice si directori ai unitatilor de invatamant au primit apeluri prin care se solicita sume de bani de la persoane care se recomanda ca fiind angajati ai Ministerului Educatiei,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

