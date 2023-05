O nouă escrocherie, bani din asigurări prin înscenarea unor accidente cu mașini cumpărate, dar neplătite O grupare infracționala din Galați a pus la cale o noua escrocherie, cumparand mașini pe care refuzau sa le plateasca sau sa le restuituie dealerului auto, dupa care inscenau accidente pentru a obține banii pentru repararea mașinilor. Politistii de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Galați au efectuat 12 perchezitii domiciliare la Galati si Braila, in vederea administrarii probatoriului in ancheta unui dosar penal, in care sunt efectuate cercetari pentru comiterea infractiunilor de inselaciune, abuz de incredere, fals… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Galați - Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Galați, cu sprijinul colegilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Arme și Explozivi și Substanțe Periculoase, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul…

- Primarul Sectorului2, Radu Mihaiu, este audiat la Politie intr-un dosar privind construirea unei cladiri cu apartamente, mai multi functionari fiind suspectati ca au semnat procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor prin care se atesta in fals ca imobilul nou construit are un regim de inaltime…

- Rude ale cantaretului de manele Nicolae Guta sunt cercetate de politisti intr-un dosar de contrabanda si contrafacere a unor bijuterii care purtau insemnele unor marci protejate si care au fost vandute pe o platforma de socializare. Politistii din Bucuresti au facut, joi, trei perchezitii in Petrosani,…

- Dupa DNA, si Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta face verificari in cazul achizitiei refugiilor pentru statiile de autobuz din municipiul Constanta.Dosarul penal este instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IPJ Constanta, ne au confirmat surse din cadrul…

- Polițștii din Capitala au descins la locuința unui barbat ca opera clandestin mai multe posturi de radio. In perioada 2021-2023, suspectul, cu ajutorul unor dispozitive artizanale de emisie-recepție, de la locuința sa, a emis in mod neautorizat programe de radiodifuziune pe frecvența 107,8 MHz denumita…

- Politistii au facut, joi dimineata, 12 perchezitii in judetele Dambovita, Arges, Prahova, Constanta, Bacau si in municipiul Bucuresti, intr-un dosar de inselaciune in care mai multe persoane sunt suspectate ca au obtinut indemnizatii de la AJPIS Dambovita, pe baza unor documente false prin care se arata…

- Nr. din 9 martie 2023 PERCHEZITII INTR UN DOSAR DE INSELACIUNE, CU PREJUDICIU DE PESTE 500.000 DE LEI La data de 9 martie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de…

- IPJ Prahova a organizat, miercuri dimineata, perchezitii intr-un dosar de inselaciune, fiind vizate persoane suspectate ca au livrat colete care contineau alte bunuri decat cele comandate, incasand banii in sistem ramburs, anunta IPJ Prahova. "In aceasta dimineata, politistii Inspectoratului de Politie…