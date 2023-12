Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o ședința plenara reunita, Parlamentul Romaniei a decis astazi noua componența a conducerii Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), in urma votului membrilor celor doua camere ale Parlamentului. Dupa o serie de discuții și dezbateri, la ora 19.30 a inceput votul final pentru stabilirea președintelui,…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a refuzat sa furnizeze informații publice despre solvabilitatea firmelor de asigurari ramase pe piața, in contextul ultimelor doua falimente ale City Insurance și Euroins, care au dus la o explozie a tarifelor RCA. Solicitarea a fost facuta de Confederația Operatorilor…

- APAPR atrage public atenția asupra unei ambiguitați legislative in Codul fiscal. Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din Romania susține ca o prevedere din Codul fiscal creeaza premisele impozitarii progresive a castigurilor de capital din fondurile de pensii private (Pilonul II obligatoriu…

- Judetele Vaslui si Neamt se afla in topul regiunilor UE cu cea mai mare rata de angajare in agricultura in anul 2000, in timp ce Regiunea Iași avea cel mai mare numar de angajați in acest sector, potrivit Eurostat. Circa 4,5% din totalul fortei de munca din Uniunea Europeana (9,4 milioane de persoane)…

- Grupul bulgar Eurohold, proprietar al Euroins – fostul lider de pe piața RCA, intrat in faliment – a inceput sa vanda in Romania polițe de asigurari non-RCA, in baza libertații de prestare a serviciilor la nivel european, scrie Hotnews.Aceasta citeaza surse din cadrul Autoritații de Supraveghere Financiara…

- Doua noi ocupații ar putea sa apara in COR (Clasificarea Ocupațiilor din Romania), potrivit unui proiect de act normativ al Ministerului Muncii și Solidaritații Sociale. Proiectul de act normativ se afla in dezbatere publica, la acest moment., iar modificarile vor intra in vigoare doar dupa ce sunt…

- DNA ridica documente de la Autoritatea de Management a Programului Operațional Infrastructura Mare (AM POIM). Procurorii DNA ridica miercuri documente de la Autoritatea de Management a Programului Operational Infrastructura Mare (AM POIM), adica instituția de stat care gestioneaza banii UE pentru autostrazi…

- DNA ridica documente de la Autoritatea de Management a Programului Operațional Infrastructura Mare (AM POIM). Procurorii DNA ridica miercuri documente de la Autoritatea de Management a Programului Operational Infrastructura Mare (AM POIM), adica instituția de stat care gestioneaza banii UE pentru autostrazi…