- Polițiștii de frontiera in comun cu ofițerul FRONTEX au depistat in fluxul de calatori un conațional care și-a perfectat ilegal un document romanesc. Astfel, conform declarațiilor, moldoveanul ar fi achitat pentru acesta 200 de euro. Un tanar de 31 de ani s-a prezentat la sfarșitul saptamanii trecute…

- Oamenii de știința au facut o noua descoperire. O noua specie de planta a fost gasita. Mai mult decat atat, ea a fost vazuta pentru prima data in cursul saptamanii trecute. Ca aspect, floarea prezinta flori delicate roz si albe arata ca sticla. Cum arata noua descoperire a cercetatorilor japonezi.

- Ramașițele unui ghețar modern au fost gasite aproape de ecuatorul planetei Marte, sugerand ca gheața ar putea inca exista la adancimi scazute in acea zona. Daca este confirmata, o astfel de descoperire ar putea avea implicații semnificative pentru viitoarea explorare a Planetei Roșii de catre omenire,…

- Vedeta naționala pentru un interval de aproximativ doua ore, județul Botoșani a fost idealizat la o emisiune difuzata vineri seara, cu incepere de la ora 21:00. A fost un moment in care unul dintre cele mai sarace județe ale țarii a excelat aproape la toate capitolele.

- Cultivarea carnii, cum denumesc oamenii de știința procesul, ar putea contribui inclusiv la reducerea poluarii. Cercetatorii susțin ca produsele pe baza de carne cultivata in laboratoare le-ar putea inlocui pe cele tradiționale in urmatorii 20 de ani. Statele Unite ale Americii și Singapore au aprobat…

- In largul coastei de vest a Islandei, oamenii de știința au observat ca balena ucigașa pe nume Sedis inota cu un pui alaturi. In același timp, cercetatorii erau siguri ca aceasta nu avea pui. S-a presupus ca Sidis a furat puiul pentru ca nu a avut niciodata puii sai. In același timp, oamenii de știința…

- In romanul clasic publicat de Jules Verne in 1864, „O calatorie spre centrul Pamantului”, aventurierii dornici sa exploreze interiorul planetei coboara printr-un vulcan islandez intr-o lume subterana vasta, populata de creaturi preistorice. Adevaratul centru al Pamantului nu se compara cu aceasta reprezentare…

- In urma cu cațiva ani, cercetatorii italieni au descoperit ceva special la persoanele care traiesc pana la 90 de ani și chiar mai mult: acestea au in mod obișnuit o versiune a unei gene numite BPIFB4 care protejeaza impotriva daunelor cardiovasculare.