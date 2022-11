Stiri pe aceeasi tema

Premierul ales al Israelului, Benjamin Netanyahu, a convenit impreuna cu partenerul sau politic de extrema dreapta, Itamar Ben-Gvir, sa adopte masuri de intarire a asezarilor evreiesti din Cisiordania, pe fondul eforturilor de formare a unui nou guvern.

Turcia va ratifica aderarea la NATO a Suediei si Finlandei in cazul in care cele doua state nordice vor lua "masurile necesare", a declarat vineri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, in timpul unei intalniri cu seful Aliantei Atlanticului de Nord, Jens Stoltenberg, relateaza AFP, potrivit News.ro.

Turcia si-a redus dobanda de referinta pentru a treia luna consecutiv in conditiile in care presedintele Recep Tayyip Erdogan merge mai departe cu un plan de diminuare a costurilor de finantare in ciuda nivelului extrem de ridicat al inflatiei, scrie Financial Times.

Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a propus ieri omologului sau turc, Recep Tayyip Erdogan, crearea in Turcia a unui centru de distribuție pentru exportul gazelor rusești catre Europa, anunța RADOR.

Presedintele francez Emmanuel Macron s-a angajat duminica sa "conlucreze cu partenerii sai europeni la noi sanctiuni" impotriva Rusiei, dupa anexarea de catre aceasta a patru regiuni ucrainene, a anuntat Palatul Elysee, informeaza AFP.

Turcia isi va consolida prezenta militara in nordul Ciprului dupa ce Statele Unite au ridicat restrictiile comerciale din domeniul apararii pentru Cipru, a declarat miercuri presedintele Recep Tayyip Erdogan, informeaza Reuters.

Premierul israelian Yair Lapid și președintele turc Tayyip Erdogan s-au intalnit marți, in marja Adunarii Generale a ONU, pentru primele discuții fața in fața intre liderii națiunilor aliate cu SUA din 2008, scrie Reuters.

Premierul interimar al Israelului, Yair Lapid, a vorbit miercuri, prin telefon, cu presedintele Statelor Unite, Joe Biden, despre negocierile internationale in sensul reactivarii Acordului nuclear iranian, iar liderul israelian a cerut actiuni ferme pentru blocarea programului atomic iranian.