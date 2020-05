Stiri pe aceeasi tema

- SpaceX a suspendat lansarea unei noi transe de sateliti din reteaua Starlink, prevazuta duminica aceasta de la Centrul Spatial Kennedy, din cauza unei furtuni tropicale care s-a format in apropiere de coastele Floridei, relateaza EFE, preluata de Agepres. Lansarea a fost amanata pentru marti 19 mai,…

- Avocatul Poporului (AP) solicita includerea COVID-19 in grupa bolilor infectocontagioase din categoria A, astfel incat incapacitatea temporara de munca sa fie platita in proportie de 100% și nu 75%, cum se intampla in prezent. „Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si solicita Ministerului Muncii…

- Sicilia a inceput deja sa se gandeasca la renașterea turismului post-coronavirus. Insula italiana a anunțat ca va acoperi jumatate din costurile de zbor și o treime din cheltuielile hoteliere pentru turiștii care doresc sa o viziteze, transmite digi24.ro. De asemenea, turistii pot primi bilete gratuite…

- Peste 90 de vaccinuri sunt dezvoltate impotriva SARS-CoV-2 de catre echipe de cercetare din companii și universitați din intreaga lume. Cercetatorii testeaza diferite tehnologii, unele in premiera. Cel puțin șase grupuri au inceput deja sa injecteze formule pe voluntari, in timp ce alții se afla in…

- Numarul cazurilor de coronavirus raportate in lume se apropie de 2.000.000, iar cel al deceselor a ajuns la 120.000, in timp ce 445.000 de pacienți cu Covid-19 s-au vindecat deja, arata centralizarile de pe Arcgis și Worldmeter. Presacurata.ro scrie ca unul dintre vaccinuri este dezvoltat de Institutul…

- Un adevarat tren stralucitor de sateliți ai companiei Starlight a fost vizibil, sambata noapte, deasupra Romaniei, dupa cum arata o inregistrare video cu subiectul „lumini ciudate pe cer”. Unele dintre comentarii le semneleaza in zona Timișoarei, fara ca autorul filmarii sa o fi localizat cu exactitate. …

- Mai multi romani care lucreaza sezonier in Italia vor fi adusi in tara cu avionul, iar o prima cursa de acest gen, de la Torino, este programata sambata, 21 martie. “Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor au identificat mai multe variante de transport…