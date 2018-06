Trei elevi au decedat, iar alti 27 au fost spitalizati in urma celei mai recente epidemii de holera izbucnita in Nigeria, cea mai populata tara din Africa, conform unui anunt facut duminica de autoritati, citat de Xinhua. Epidemia din statul Gombe, situat in nord-estul tarii, se afla in prezent sub control, potrivit comisarului pentru sanatate Kennedy Ishaya. Ishaya a declarat ca persoanele spitalizate, elevi in cadrul unei scoli islamice din Gombe, au beneficiat de tratament gratuit din partea Guvernului, adaugand ca acestia au primit suficiente medicamente. Holera este o infectie diareica acuta…