O nouă emisiune de titluri de stat cu dobîndă record. Care este cîştigul pentru Tezaur ■ titlurile de stat pot fi achizitionate de azi si au o valoare nominala de un leu ■ dobinda pentru investitiile de 1 si 3 ani este de pina la 7,8% ■ Statul se imprumuta din nou de la populatie, cu visteria goala anuntind o noua emisiune de titluri cu dobinda record. Nemtenii care au […] Articolul O noua emisiune de titluri de stat cu dobinda record. Care este cistigul pentru Tezaur apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ■ coroana Reginei Maria si Turnul lui Stefan, acolo unde a vietuit Sfantul Pelerin, au fost in topul vizitatorilor de Noaptea Muzeelor ■ la muzeele din Neamt, in seara de 14 mai, au fost peste 30.000 de vizitatori ■ O manifestare de amploare nationala, dar care este organizata si la nivel european,…

- COMUNA GRINȚIEȘ, titularul planului ”Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica aparținand comunei Grințieș, județul Neamț, constituit in U.P. I Grințieș”, propus a fi implementat pe raza U.A.T. Grințeș, județul Neamț, anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obținere…

- Un pietrean de 45 de ani care s-a apucat de cultivat cannabis in locuinta proprie a fost “vizitat” de procurorii DIICOT, marti, 19 aprilie. Procurorii nu au plecat cu mana goala ci au luat si plante de cannabis, dar si doua ventilatoare, un cort, doua lampi cu ultraviolete si un telefon. Ba l-au mai…

- Consilier local al romașcanilor, din 28.10.2020 La data de 28.10.2020 a avut loc ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al municipiului Roman. Astfel, a fost validat inclusiv mandatul subsemnatului. In ședința extraordinara din 19.11.2020 am fost ales in Comisia pentru Urbanism…

- ■ expozitia de pictura are vernisajul astazi, de la ora 17:00, fiind expuse lucrari ale elevilor de la Cut, Savinesti si Girov ■ „Elevilor le-am dat libertatea de a realiza scenele respective asa cum au simtit in momentul realizarii lor“, a precizat profesorul Mihaela Zanica“ ■ Biblioteca Judeteana…

- ■ a fost semnat contractul de finantare pentru construirea si dotarea Corpului B si a salii de sport de la Scoala Costache Negri ■ valoarea totala a investitiei se ridica la peste 24 milioane de lei ■ proiectul de modernizare se face din fonduri europene ■ Preocuparea conducerii municipiului si a deputatului…

- ■ pescuitul recreativ a fost interzis in habitatele naturale, masura vizind toate speciile de peste Incepind de simbata, 8 aprilie si pina marti, 7 iunie, cei aproape 2.000 de pescari inscrisi la asociatiile din judet vor avea interzis la a se „delecta“ pe malurile riurilor, lacurilor de acumulare sau…

- Cozi “ceausiste” la benzinariile din Neamt, miercuri, 9 martie. Panicati de anunturi propagate de o parte din presa si din plin de “specialistii” de pe Facebook, nemtenii au dat navala miercuri seara pentru a cumpara combustibil dupa ce o televiziune nationala “a prevestit” ca pe la miezul noptii pretul…