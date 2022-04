Stiri pe aceeasi tema

- Aleșii locali ai municipiului Targu Mureș au aprobat, intr-o ședința ordinara de lucru care a avut loc in data de 31 martie, alocarea sumei de 40.000 de lei din bugetul local catre Asociația Parapacs pentru organizarea, in perioada 8-10 aprilie, in Cetatea medievala, a unui eveniment intitulat "Targul…

- Marșul pentru viața 2022: a XI-a ediție la Targu Mureș, a XII-a ediție la nivel național. Legislație. Demografie. Știința și etica. Statistici. Luna martie-luna pentru viața. In peste 140 de orașe din Romania și 170 de localitați din Republica Moldova se organizeaza, in strada, anul acesta, Marșul pentru…

- Rectorul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mureș, senatorul social-democrat Leonard Azamfirei, a publicat joi, 3 martie, pe pagina sa de Facebook, un text intitulat "Viitorul Republicii Moldova este in UE" pe care il redam, integral, in randurile…

- Reprezentanții Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș au publicat, recent, pe pagina web a instituției, detalii despre noul program de studii de licența și masterat in domeniul Arhitecturii in limba engleza. "Daca visezi sa concepi proiecte…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș organizeaza in perioada aprilie – iulie 2022, o sesiune de preadmitere la programele de studii de licența cu durata de 3 și 4 ani din cadrul facultaților de Medicina, Medicina Dentara, Farmacie, Inginerie…

- Rectorul Universitații de Medicina, farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mureș, senatorul Leonard Azamfirei, a transmis, prin intermediul paginii sale de Facebook, un mesaj special cu ocazia Zilei Culturii Naționale, sarbatorita anual la data de 15 ianuarie. "Daca poporul roman…

- Cu ocazia celebrarii Zilei Culturii Naționale din data de 15 ianuarie dar și pentru a sarbatori Ziua Culturii Maghiare, Biblioteca Județeana Mureș organizeaza evenimente pentru publicul cititor realizate in calitate de partener al Palatului Culturii din Targu Mureș in cadrul evenimentului "Targul de…

- „Targul de Cultura 2022" se refera la un schimb de produse culturale și activitați care vin sa completeze ideea tradiționala de targ și de dialog intercultural existent. De Ziua Culturii Naționale, 15 ianuarie, intre orele 11.00-14.00, Muzeul Judetean Mureș ne invita la Galeria de Arta Romaneasca Moderna.…