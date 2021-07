Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis organizeaza prima ediție din acest an a expozitiei nationale dedicata industriei mobilei. EXPO MOBILA TIMIȘOARA se adreseaza atat publicului larg – celor care doresc sa-și achiziționeze piese de mobilier cat și firmelor contractante. EXPO MOBILA TIMIȘOARA…

- Un fenomen național la care au participat sute de voluntari. Așa a descris medicul Dorel Sandesc, inițiatorul demersului și presedintele Asociatiei pentru ATI „Aurel Mogoseanu”, ediția a doua a Maratonului Vaccinarii – Maratonul care a dat tonul care a avut loc in weekend la Centrul Regional de Afaceri…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in acest sfarșit de saptamana, intre 14 și 16 mai, o expoziție de produse tradiționale. Mai mulți producatori locali vor fi prezenți, cu produse tradiționale și de sezon, in spațiul din exteriorul Centrului Regional de Afaceri de pe bdul Eroilor…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș așteapta publicul timișorean, in acest weekend, in exteriorul Centrului Regional de Afaceri, unde mai mulți producatori locali vor fi prezenți cu produse tradiționale și de sezon. Vor fi prezentate produse apicole, legume și fructe, produse din carne,…

- Vești bune pentru cei care doresc sa se vaccineze cu serul Johnson&Johnson! La a doua editie a Maratonului Vaccinarii de la Timisoara, personalul medical va administra si acest ser. Este vorba despre campania de vaccinare organizata la Centrul Regional de Afaceri din Timisoara, de catre profesorul Dorel…

- In perioada 19 – 23 mai, Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș gazduiește prima ediție de primavara a Salonului Industriei Ușoare, manifestare expoziționala tradiționala organizata de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș de peste 25 de ani. Și-au anunțat participarea peste 50 de companii…

- Sub genericul „Șansa ta la un parteneriat internațional”, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și ambasada Romaniei in Republica Turcia organizeaza o intalnire virtuala intre firmele timișene și firme din Turcia care și-au exprimat dorința de colaborare in diverse sectoare de activitate…

- Timp de 3 zile, fara oprire, Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș va deveni centru de vaccinare. Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș aduce un important aport logistic la realizarea unui proiect de voluntariat in premiera naționala inițiat de Asociația pentru ATI ”Aurel Mogoșeanu” Timișoara…