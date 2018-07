Stiri pe aceeasi tema

- O noua ediție a evenimentului cultural-literar traditional „La umbra nucului batran” se va desfașura marți, 10 iulie, la Casa Memoriala „Romulus Cioflec’’ din Araci, programul cuprinzand manifestari de inalta ținuta, cu participarea a numeroși invitați din sfera culturala. Organizat de Muzeul National…

- Casa memoriala „Romulus Cioflec’’din localitatea Araci, comuna Valcele, a fost gazda proiectului educațional „Frumusețea portului popular romanesc și secuiesc”. Astfel, elevii clasei pregatitoare indrumați de catre doamna prof. Rodica Ilinca, și cei ai clasei I, indrumați de inv.Gabriela Marinescu,…

- In cadrul manifestarilor consacrate aniversarii Centenarului Marii Uniri, Liga Cultural-Crestina „Andrei Saguna”, impreuna cu Episcopia Ortodoxa a Covasnei si Harghitei – Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, Academia Romana – Centrul European de Studii Covasna-Harghita și…

- In localitatea Cajvana din judetul Suceava se afla un stejar multisecular care ar fi fost plantat in jurul anului 1200. Arborele a supravietuit pana in zilele noastre. Exista o legenda conform careia Stefan cel Mare si armata lui ar fi poposit la umbra acestui stejar, la mijlocul veacului al XV-lea.

- Incepand cu anul centenarului Marii Uniri, Despartamantul ASTRA ,,Vasile Moga” Sebes, in urma incheierii unui protocol de asociere, a fost trecut in randul membrilor colectivi ai Societatii de Stiinte Istorice din Romania, condusa de istoricul Bogdan Murgescu, profesor al Universitatii din Bucuresti.…

- Traditia Calusului a fost proclamata drept capodopera a patrimoniului oral si imaterial al umanitatii, pe langa alte capodopere propuse de diferite state membre UNESCO, in cadrul unei ceremonii organizate in noiembrie 2005 la sediul Organizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO).…

- Luni, 21 mai 2018, a inceput „Saptamana Prevenirii Criminalitatii”. Evenimentul implica organizarea unei suite de activitați informativ-preventive in spații publice, ori in cadrul unor intalniri cu grupurile ținta. La nivel național, in fiecare zi, prin activitațile desfașurate, se urmarește ca mesajul…

- Un numar de 22 de cupluri din Sfantu Gheorghe care aniverseaza in acest an nunta de aur sau diamant, respectiv 50 si 60 de ani de casnicie, au fost sarbatorite marti, de catre comunitatea locala, in cadrul unei ceremonii organizate de autoritatile locale la Casa Casatoriilor, in avanpremiera Zilelor…