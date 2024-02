Stiri pe aceeasi tema

- Cu peste 11 cazuri de imbolnavire și doua decese (inregistrate la o femeie in varsta de 47 de ani și un barbat de 54 de ani) in ultimele trei luni, Romania se afla in stare de alerta din cauza malariei. Ingrijorați de apariția cazurilor de malarie severa, specialiștii fac recomandari populației care…

- Ionuț Costea, fost președinte al Exim Bank și cumnat al lui Mircea Geoana, a fost gasit de autoritațile din Turcia, la mai bine de opt luni de cand judecatorii l-au gasit vinovat de luare de mita și l-au condamnat la șase ani de inchisoare cu executare. Autoritațile din Romania se pregatesc acum sa…

- Romanii așteapta peste 900 de zile pentru a avea acces la medicamente de ultima generație. Acest lucru situeaza țara noastra pe unul dintre ultimele locuri in Europa in ceea ce privește o mulțime de tratamente salvatoare. Absența acestor medicamente reduce opțiunile de tratament pentru pacienți, mai…

- Au fost prescrise 399 de perechi de ochelari de vedere pentru 207 persoane consultate Aproape 400 de ochelari de vedere au fost prescriși in cadrul campaniei ”Ilfov, prin ochii tai”, care s-a desfașurat in perioada 22 – 29 ianuarie 2024, in Moara Vlasiei. Primaria Moara Vlasiei, in parteneriat cu Consiliul…

- Five Finger Death Punch vor canta in premiera in Romania pe 4 iulie 2024 la Romexpo, in Pavilionul Central, unde vom sarbatori 20 ani de METALHEAD in Romania. Invitati sunt americanii de la I ce Nine Kills. Five Finger Death Punch vin din Nevada, Statele Unite, s-au format in 2005 si au lansat 9 albume…

- In timpul discuției de luni seara la emisiunea „Jurnalul de Seara” de la Digi24, președintele UDMR Kelemen Hunor a adus in discuție un proiect recent privind autonomia Ținutului Secuiesc, depus in Parlament. Hunor a pus sub semnul intrebarii necesitatea ca locuitorii din diverse regiuni precum Maramureș,…

- Turkish Airlines ia in calcul extinderea activitații in Romania. Compania e cunoscuta pentru navele sale de tip wide-body (avioane cu fuselajele mari, care au doua culoare intre scaune). Estimarile realizate de companie arata ca la nivel global, traficul aerian se va dubla pana in 2042, urmand a creste…

- Potrivit prognozei meteorologilor, in intreaga țara se vor inregistra precipitații sub forma de lapovița și ninsori.Chiar și in București, temperaturile vor inregistra valori negative.„Zilele viitoare ne asteptam, evident, la o racire in ceea ce privește aspectul vremii, mai ales la nivelul temperaturilor…