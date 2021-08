O nouă ediție a „Woodstock-ului românesc”, după un an de pauză. Ce artiști participă Dupa un an de pauza, „Bulci fest”, festival de inalta ținuta mult așteptat de iubitorii de muzica folk și rock din țara și nu numai, supranumit „Woodstock”-ul romanesc, va fi organizat in acest an in 6 și 7 august, pe pajiștea de langa castelul construit la inceputul secolului al XIX-lea in satul Bulci de pe […] Articolul O noua ediție a „Woodstock-ului romanesc”, dupa un an de pauza. Ce artiști participa a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

