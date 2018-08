Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul acestei saptamani, va avea loc cea de-a 46-a editie a „Nedeii Romanilor de Pretutindeni”, de la Valea lui Liman. Evenimentul, organizat de Primaria Tomesti, in colaborare cu Consiliul Judetean Timiș, va debuta cu o seara pentru tineret, sambata, 11 august, la ora 19, cand pe…

- Tradiționala manifestare de la Valea lui Liman, dedicata romanilor de pretutindeni, a ajuns anul acesta la cea... The post Nedeea Romanilor de Pretutindeni invaluie din nou “Valea lui Liman” appeared first on Renasterea banateana .

- Un articol publicat de site-ul italian de stanga Linkiesta incearca sa arate ca, deși majoritatea imigranților sosesc in Europa nu fugind din calea razboaielor și represiunii, acești oameni nu trebuie priviți ca reprezentand tot raul din lume. Problemele sociale, culturale și demografice create de…

- Inspectoratul Școlar Județean Buzau, in parteneriat cu Asociația Centrul Cultural Francofon Buzau, Consiliul Județean Buzau și Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, Buzau organizeaza cea de-a IX-a ediție a Centrului Francofon International ”Voluntariat pentru comunitate”, proiect unic ȋn Romania si ȋn…

- Peste 400 de artisti internationali au confirmat prezenta la cea de a 10-a editie a Festivalului International de Teatru de Strada Bucuresti, manifestare organizata de Primaria Capitalei, prin ARCUB, in perioada 13 iulie - 5 august. Potrivit unui comunicat transmis luni AGERPRES de organizatori,…

- Buzaul gazduieste in acest week-end, 22-24 iunie, a treia editie a cursei BAJA 500 Romania, competitie de rally-raid, de tip all-road si care se desfasoara sub egida Federatiei Romane de Automobilism Sportiv si a Federatiei Romane de Motociclism. Concursul are caracter international, iar la start se…

- Iubitorii de dans de mare calitate, clasic și contemporan și nu numai, pot urmari la Teatrul de Vara „Radu Beligan” ce-a de-a III-a ediție a „Attitude Ballet Festival”. Participa elevi din 15 școli reprezentative din țara, din orașele: Bacau, Baia Mare, Botoșani, Braila, București, Cluj Napoca, Galați,…