O nouă ediție a Târgului Meșterilor Populari, la Muzeul Satului din Timișoara Muzeul Satului Banațean gazduiește la sfarșitul acestei saptamani cea de-a XXI-a ediție a Targului Meșterilor Populari, la care vor participa cei mai reprezentativi meșteri din diferite zone etnografice ale Romaniei in care s-au pastrat tradițiile unor meșteșuguri stravechi. Și-au anunțat participarea peste 50 de mesteri populari din toata tara, specializati in prelucrarea lutului, lemnului, osului, […] Articolul O noua ediție a Targului Meșterilor Populari, la Muzeul Satului din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

