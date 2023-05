Turistii care aleg sa isi petreaca vacanta in statiunile autohtone de la Marea Neagra, in perioada 22 mai – 18 iunie, cand se deruleaza o noua editie a programului ‘Litoralul pentru toti’, vor beneficia de tarife cu pana la 70% mai mici decat cele din varf de sezon. Potrivit unui comunicat al Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), remis AGERPRES, pana vineri s-au inscris in program 25 de unitati de cazare din toate statiunile de pe litoralul romanesc, care pun la dispozitia turistilor, cumulat, un numar de aproximativ 4.000 de locuri de cazare pe noapte, iar pana la inceperea programului…