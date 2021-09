Stiri pe aceeasi tema

- Intre 24 și 26 septembrie, are loc cea de-a noua ediție a festivalului Sabotage, la noul centru de experiment și tehnologie din Timișoara – MultipleXity. Ediția 2021 pune accentul pe muzica, tehnologie și feminism, printr-un program elaborat de concerte, selecții de DJ, documentare, discuții și expoziții…

- Timp de patru seri, intre 26 și 29 august, la Campulung Moldovenesc vor putea fi vizionate pelicule din Austria și Columbia, in cadrul celei de-a VI-a ediții a Festivalului internațional de film „Campulung Film Fest”. Intr-o intervenție telefonica la Radio Top, Alin Cuciurean, unul dintre organizatori,…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu și chef Catalin Scarlatescu au deschis in mod oficial Festivalul „Povești Medievale in Cetatea de Scaun a Sucevei”. Pentru inceput, cei trei au vizitat atelierele trupelor medievale prezente…

- Ceea ce in 2010 era „visul unei nopți de vara” pe bancile unui parc numit Secu, o idee colectiva a unor tineri din Vaslui care simțeau nevoia sa faca ceva diferit intr-un oraș monoton, a ajuns acum la a douasprezecea ediție consecutiva. Dupa doi ani lungi și o ediție pandemica, festivalul Open Camp…

- In perioada 11-15 august 2021, la Radauți va avea loc a VII-a ediție a Festivalului „SOMMERFEST”. In acest sens, la Casa municipala de Cultura au inceput deja inscrierile pentru cursurile de master class, pentru clasele de vioara, pian, chitara, flaut. Festivalul se incadreaza in ciclul de manifestari…

- Timp de trei zile, batranele stadioane ”Areni” și ”1 Mai” au rasunat de chiotele micilor fotbaliști care s-au reunit la cea de-a doua ediție a Juniors Cup Suceava. Competiția organizata de clubul Juniorul Suceava, in parteneriat cu Primaria și Consiliul Local al Municipiului Suceava a adunat la start…

- Cea de-a XIV-a ediție a festivalului-concurs „Lada cu zestre”, organizat de Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș, care dorește atat recureparea cat și continuarea tradițiilor populare, va avea loc duminica, 27 iunie, la Muzeul Satului Banațean, incepand cu ora 17,00. Ediția din acest an va…

- Cea de-a XIV-a ediție a festivalului-concurs „Lada cu zestre”, organizat de Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș, care dorește atat recureparea cat și continuarea tradițiilor populare, va avea loc duminica, 27 iunie, la Muzeul Satului Banațean, incepand cu ora 17,00. Ediția din acest an va…