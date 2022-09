Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din acest an a festivalului Plai iși va deschide porțile pentru public vineri, 9 septembrie, la ora 17, la Muzeul Satului Banațean, concertele din prima zi urmand sa inceapa la ora 18.30. „Suntem tot mai aproape de o noua ediție PLAI, o ediție aniversara in care ne vom bucura de natura, sunete…

- EVENIMENT… Prima editie a Festivalului de Tineret „TinFest.EU” va avea loc la finalul acestei saptamani, in perioada 9-10 septembrie. Va cuprinde expozitii, spectacole de teatru, proiectii de film, precum si discutii cu doi psihologi, Madalina Modoranu si Carmen Busi, pe diverite teme de interes pentru…

- In acest an, intre 27 august și 27 septembrie, Sunlight Theatre va oferi spectacole pentru copii, teatru pentru tineri, improvizație, spectacole studențești, teatru profesionist, evenimente de teatru stradal și performance-uri, ateliere de dramaterapie si conferințe, pe gustul iubitorilor de teatru…

- ISWinT (International Student Week in Timișoara), tradiționalul festival intercultural și educațional organizat de voluntarii din Liga Studenților din Facultatea de Automatica și Calculatoare (Liga AC), impreuna cu Universitatea Politehnica din Timișoara inca din anul 1994, revine dupa doi ani in care…

- Ediția 7.0 a Boovie® – Festival-concurs de book-trailere va debuta, astazi, de la ora 17, in Piața Unirii din Focșani. Este o ediție record la care s-au inscrie peste 4500 de elevi și profesori, comparativ cu anul trecut cand au fost inscriși 2300. La festivitatea de deschidere care va avea loc in Piața…

- Ediția din acest an a festivalului PLAI va avea loc in perioada 8 – 11 septembrie la Muzeul Satului Banațean, evenimentul fiind organizat de voluntarii Centrului Cultural PLAI din Timisoara. „PLAI a inceput datorita dorinței de a crea un eveniment comunitar, in 2006, am impletit atunci dorința de a…

- INVITATIE… Clubul Interact Vaslui revine anul acesta cu forte noi pentru cea de-a V-a editie a proiectului mult asteptat „Ar(a)ta-te”. In perioada 24-26 iunie, incepand cu ora 13:00, Parcul Copou va fi locul unde se vor desfasura activitatile menite tuturor pasionatilor de literatura, pictura, teatru,…

- Prima ediție a festivalului Take Off, desfașurata la sfarșitul saptamanii trecute la Aeroportul „Banat” din Caransebeș a avut parte de succes, organizatorii evenimentului anunțand faptul ca in cele trei zile de spectacole la fața locului au participat aproximativ zece mii de spectatori. Pe scena principala…