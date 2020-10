Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Filmului Francez, organizat de Institutul Francez din Romania, revine de astazi pe marile ecrane in 11 orașe ale Romaniei printre care Timișoara și Arad, cu filme inedite care abordeaza o tematica speciala, sub genericul „Le film francais au feminin” (Filmul francez la feminin) și propune…

- Echipa de baschet masculin SCM Timisoara va avea mai multe jocuri de pregatire peste hotare in luna septembrie. Printre adversarele „leilor” in Serbia si Bulgaria se vor numara si colegele din campionat, U-BT Cluj si SCMU Craiova. Alb-violetii vor disputa un total de cinci amicale in septembrie. Maine,…

- SCM Timisoara a inregimentat inca un jucator pentru stagiunea 2020-21. Sub comanda lui Dragan Petricevic va evolua pentru „lei” si tanarul Daniel Banciu, jucator care se incadreaza in regula U23 a Ligii Nationale. Banciu (22 ani) masoara 2,06 metri inaltime si evolueaza pe pozitia 4. El a activat ultima…

- Cea de-a 15-a ediție a festivalului PLAI va avea loc in perioada 11 – 17 septembrie, la Timișoara, și va include filme documentare, experiențe culinare, muzica, proiecții dance screen sau pop-up art shopping. „La a 15-a ediție, PLAI se intampla diferit. Dincolo de realitatea noua in care traim și in…

- 1.150 cazuri noi de infectare cu coronavirus au fost inregistrate in Romania in ultimele 24 de ore. Cele 22 de persoane din Timiș in ultimele 24 de ora sunt din Timișoara – 11, Lugoj-1, Ghiroda -3, Sanandrei – 3, Sandra- 1, Peciu Nou – 1, Bebe Veche-1, Giroc -1. 43 persoane au murit, printre acestea…

- Miercuri, 5 august, a inceput cea de-a 15-a ediție a Festivalului de Teatru Tanar IDEO IDEIS, in Campina și inca 8 orașe din țara – Alexandria, București, Buzau, Baia Mare, Botoșani, Roman, Sibiu și Timișoara. Este pentru prima data cand acest festival de arta și teatru ajunge la Campina.

- Micii baschetbalisti sunt asteptati, in perioada 3-8 august, la prima editie a „MP Sport Skills Development Camp”. Evenimentul se va desfasura la sala „Banu Sport” de langa stadionul „Dan Paltinisanu” in organizarea clubului local Mp Sport si in colaborare cu SCM Timisoara. Vor fi antrenamente de consolidare…