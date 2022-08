Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii orașului de pe Bega sunt așteptați, duminica, 24 iulie, la prima ediție Timișoara Triathlon. La veritabilul eveniment sportiv ii veți putea susține pe cei peste 160 de concurenți din țara și din strainatate inscriși in concurs.

- Ediția 7.0 a Boovie® – Festival-concurs de book-trailere va debuta, astazi, de la ora 17, in Piața Unirii din Focșani. Este o ediție record la care s-au inscrie peste 4500 de elevi și profesori, comparativ cu anul trecut cand au fost inscriși 2300. La festivitatea de deschidere care va avea loc in Piața…

- O noua ediție a „Targului de bunatați aradene” va avea loc la sfarșitul acestei saptamani, in 16 și 17 iulie, intre orele 10:00 și 22:00, pe platoul aflat in vecinatatea lacului de la Padurice din Arad, unde vor fi amplasate standurile producatorilor. In jur de 24 de producatori locali vor fi prezenți…

- Administrația locala din Mioveni se pregatește pentru cel mai tare eveniment al anului, Festivalul Analogue. „Direct din cartier, sa dam un strigat Mafiei Subterane bucureștene. Suntem foarte mandri sa ii uram bun venit lui B.U.G. Mafia la prima ediție a Festivalului Analog! Fii acolo sau fii patrat.…

- Cea de-a XXI-a ediție a Festivalului Etniilor, una din cele mai captivante, colorate și pitorești sarbatori ale Banatului organizate de Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș, va avea loc duminica, 5 iunie, de la ora 17:00, la Muzeul Satului Banațean. Festivalul celebreaza Celebram multiculturalitatea…

- Vineri, 24 iunie, va avea loc a doua campanie speciala de colectare a deșeurilor voluminoase și DEEE, pe anul 2022, fiind urmata de alte campanii in zilele de: 30 septembrie și 16 decembrie. Locuitorii municipiului Pitești pot depune deșeurile voluminoase, precum și deșeurile de echipamente electrice…

- In acest sfarșit de saptamana, in 28 și 29 mai, de la ora 8:30, va avea loc cea de-a VIII-a ediție a celui mai mare eveniment caritabil de alergare si pedalare din vestul țarii, care va consta in șapte curse de alergare și pedalare, trei cronometrate și patri necronometrate. Scopul evenimentului Timotion…

- Locuitorii unui bloc situat pe bulevardul Unirii din municipiul Focșani au sunat in aceasta dimineața la numarul unic de urgența 112, ingrijorați de mieunatul unei pisicuțe ramasa captiva intr-un loc inaccesibil. Pompierii au eliberat puiul de pisica cu ajutorul accesoriilor din dotare. Micuța felina…