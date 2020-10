O nouă ediție a Festivalului Național de Umor și Caricatură „Ion Cănăvoiu” Cea de-a 25-a ediție a Festivalului Național de Umor și Caricatura va avea loc intre 23 și 25 octombrie la Targu Jiu. Din cauza circumstanțelor create de necesitatea respectarii tuturor normelor sociale și sanitare generate de pandemia de coronavirus, evenimentul din acest an se va desfașura online, dupa un regulament special și fara componența internaționala. Manifestarea este deschisa, ca in fiecare an, umoriștilor profesioniști sau neprofesioniști, fara limita minima sau maxima de varsta. Numarul celor care au trimis la aceasta ediție creație literara umoristica și caricatura a trecut de 100,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

