O nouă ediție a festivalului Jazz X, aproape de start în Piața Libertății din Timișoara Ediția din acest an a festivalului JAZZx se va desfasura la Timisoara, in Piața Libertații, in perioada 5 – 7 iulie, iar accesul este gratuit. Inca din 2013, JAZZx (inițial JazzTM) și-a propus sa aduca aproape de toate comunitațile Timișoarei o muzica de inalta valoare artistica, reunind artiști romani la inceput de drum, artiști care […] Articolul O noua ediție a festivalului Jazz X, aproape de start in Piața Libertații din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

- Ediția din acest an a Flight Festival a inceput in forța vineri la Muzeul Satului Banațean din Timișoara, organizatorii evenimentului anunțand ca in prima zi au fost prezenți peste 35.000 de spectatori. Principala atracție a primei seri a fost artistul britanic James Arthur, care a interpretat pe George…

- La sfarșitul saptamanii trecute, la Casa Tineretului din Timișoara s-a desfașurat ediția din acest an a festivalului Embargo. Una din surprizele pregatite de organizatori a fost accesul gratuit pentru elevi și studenți (pe baza unui formular de inscriere), iar la fața locului publicul a avut parte deun…

- Institutul Francez din Timișoara organizeaza intre 7 și 30 iunie o noua ediție a festivalului „Impuls”, inceput in urma cu șapte ani, care iși propune sa aduca evenimente artistice pentru toate categoriile de public, in cartierele periferice ale orașului, și sa stabileasca legaturi intre artiști europeni…

- Fundația Art Encounters și Institutul Francez verniseaza joi, 6 iunie, de la ora 18:00, expoziția „Sporal” a artistei Mimosa Echard, deschisa la Comenduirea Garnizoanei din Piața Libertații și curatoriata de Ami Barak. Expoziția se dorește a fi o continuare a cercetarilor incepute de Mimosa Echard in…

- Ediția din acest an a Flight Festival, care va avea loc in perioada 21 – 23 iunie la Muzeul Satului Banațean din Timișoara are line-up-ul complet. Artiștii care vor susține recitaluri in 2024 sunt James Arthur, B.U.G. Mafia și, in ordine alfabetica: Alex Hills, Bosquito, Deliric X Silent Strike & Muse…

- A XIX-a ediție a Festivalului muzicii de camera, organizat de Facultatea de Muzica și Teatru a UVT, va propune zeci de intalniri spectaculoase de muzica camerala, poezie, teatru și lectura. In luna mai, Facultatea de Muzica și Teatru a Universitații de Vest din Timișoara (UVT) are bucuria de a invita…

- Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” organizeaza in perioada 19-26 mai a XV-a ediție a Festivalului Euroregional de Teatru – TESZT, pentru care s-au pus in vanzare online, din data de 1 mai, la adresa https://ticket.tm-t.ro/ro și la casieria teatrului, dupa Sarbatorile Pascale. Prețul este de 50…

- Organizatorii festivalului Embargo au anunțat ca ediția a 5-a a festivalului se va desfașura la Casa Tineretului din Timișoara și Dudeștii Vechi, locul unde s-a desfașurat și prima ediție a acestei manifestari, in anul 2018. „EmbargoFest2024, ediția cu numarul 5, se va desfașura in 8 iunie, sambata,…