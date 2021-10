O nouă ediție a Festivalului Internațional de Literatură de la Timișoara va avea loc luna aceasta La finalul acestei luni debuteaza cea de-a X-a ediție a Festivalului Internațional de Literatura de la Timișoara (FILTM), cel mai important eveniment literar din Vestul țarii. O noua ediție pe care organizatorii s-au ambiționat sa o pregateasca in format fizic, cu participarea unui numar limitat de persoane in public și cu respectarea tuturor dispozițiilor legale ... The post O noua ediție a Festivalului Internațional de Literatura de la Timișoara va avea loc luna aceasta appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

