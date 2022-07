Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul International de Teatru de la Sibiu marcheaza prima zi a editiei din 2022 cu un impresionant spectacol cu drone realizat de echipa EVSKY. Spectacolul, intitulat #findBEAUTY, constituie o premiera in istoria FITS si inlocuieste celebrele focuri de artificii care au luminat cerul la editiile…

- Show epic la Festivalul Internațional de Teatru, care debuteaza maine la Sibiu. Prima și ultima zi a ediției din 2022 sunt marcate de un impresionant spectacol cu drone si lasere. Spectacolul constituie o premiera in istoria FITS și inlocuiește celebrele

- Teatrul german timișorean va gazdui marți, 14 iunie, spectacolul de dans contemporan „The Last Raid of HumanKind” (Ultimul atac al umanitații), care face parte din proiectul cultural „HumanKind”, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Spectacolul, susținut de Contemporary Creative…

- Cea de-a XXVI-a ediție a Festivalului Filmului Francez – cel mai lung din Romania dedicat unei cinematografii naționale – cuprinde peste o suta de proiecții care vor avea loc in cinematografe, spații culturale alternative sau in aer liber, intre 1 și 12 iunie, in 11 orașe din țara. Noua identitate…

- In acest sfarșit de saptamana, in 28 și 29 mai, de la ora 8:30, va avea loc cea de-a VIII-a ediție a celui mai mare eveniment caritabil de alergare si pedalare din vestul țarii, care va consta in șapte curse de alergare și pedalare, trei cronometrate și patri necronometrate. Scopul evenimentului Timotion…

- Jocurile cu numarul 2 contand pentru „sferturile" Ligii Naționale de baschet masculin sunt programate vineri, 6 mai: Dinamo București – CSM Oradea (de la ora 17:30, scor general 0-1), SCM OHMA Timișoara – CSO Voluntari (de la ora 18:00, scor general 0-1), CSU Sibiu – U-Banca Transilvania Cluj-Napoca…