Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare festival multicultural din regiune, Parcul Primaverii, va incepe in 24 aprilie și se va inchide dupa sarbatorirea zilei de 1 Mai. Accesul este gratuit pentru toate cele 8 zile pline de veselie, concerte și activitați pentru copii. ”Evenimentul susține reconectarea la natura și petrecerea…

- Formația We Singing Colors a susținut un concert la Timișoara duminica seara, ocazie cu care a lansat cel de-al treilea material discografic de studio „Hopium“. Evenimentul a avut loc la Manufactura, unde spectatorii au avut parte de un amestec de indie folk cu pop-alternative și nuanțe de rock. Noul…

- Intre evenimentele pe care le organizeaza in turneul de promovare a albumului „Descantec” și alte evenimente, cum ar participarea sa intr-unul din spectacolele de deschidere a Capitalei Culturale 2023 – Timișoara”, Dora Gaitanovici și-a facut timp sa impartașeasca din experiența ei ca artist in fața…

- Cea de-a 11-a ediție a festivalului Analog Mania – care a debutat la sfarșitul saptamanii trecute la Timișoara – reunește artisti din mai multe țari europene, iar unul dintre proiectele centrale ale acestui eveniment este „Side by Side”, o expozitie care celebreaza centenarul productiei de film de amatori…

- A doua ediție Cupa Caroli la inot din bazinul Costache Negri Pitești a depașit granițele țarii Caroli Foods Group, parte a grupului Sigma, organizeaza in acest weekend (11-12 martie), la Pitești, bazinul Costache Negri, cu sprijinul Federației Romane de Natație și al Asociațiilor de Pentatlon Modern…

- Inceputul primei luni a primaverii calendaristice e marcat la Muzeul Satului Banațean de doua expoziții care vor fi deschise in data de 3 martie. Prima dintre ele, intitulata „Gateala capului”, este o expoziție foto-documentara care, dincolo de prezentarea podoabelor propriu-zise, vorbește și despre…

- Opera timișoreana va gazdui in data de 15 martie, de la ora 20:00, spectacolul extraordinar de balet „Cocoșatul de la Notre Dame”, pus in scena de de ansamblurile de balet ale operei maghiare din Cluj-Napoca, Teatro dʹOpera Italiana și al operei Vox, in care evolueaza 50 de balerini, alaturi de soliști…

- Șef nou la Muzeul Satului Banațean. Muzeul Satului Banațean din Timișoara va avea, cu incepere din data de 25 ianuarie, o noua conducere, dupa trei luni de interimat. Noul manager se numește Dorel Micle și este conferențiar universitar doctor la Facultatea de...