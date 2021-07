Stiri pe aceeasi tema

- · Mircea Diaconu, Nae Caranfil, Marius Florea-Vizante sunt invitații speciali ai evenimentului Parcul Municipal din Onești va fi din nou gazda Caravanei filmului romanesc – Capodopere ale cinematografiei naționale, proiect organizat in perioada 2-8 august de Primaria Municipiului și de Asociația CineCultura.…

- Festivalul Serile Filmului Romanesc aduce la Iași momente-omagiu dedicate celor ce au lasat in urma lor capodopere cinematografice și teatrale de valoare. Gala CineMemoriam, organizata in a doua zi a festivalului Serile Filmului Romanesc, aduce in atenție nume ca: Draga-Olteanu Matei, Stela Popescu,…

- Loredana Groza a implinit 51 de ani si a ales sa marcheze acest moment printr-un mesaj neasteptat, transmis fanilor ei, in care a dezvaluit ca „niciodata nu se plictiseste de viata”. Aceasta s-a semnat la finalul mesajului „Lori din Onesti”.

- Cel mai batran actor roman in activitate, Alexandru Lulescu implinește astazi 89 de ani și se pregatește de ”Cartea Recordurilor”. Unul din actorii de geniu al comediei romanești, veteranul artist, care a bucurat multe generații facand un cuplu de istorie cu regretatul Nicu Constantin, ii e dor de perioada…