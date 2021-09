O nouă ediție a Atelierului național de poezie „Serile la Brădiceni” In acest an, cea de-a XXV–a ediție a Atelierului național de poezie „Serile la Bradiceni” se va desfașura miercuri 8 septembrie la Bradiceni in comuna Peștișani. Inființat de Ion Cepoi in 1997, cu sprijinul colonelului Constantin Codița, șeful Inspectoratului Județean de Poliție Gorj și conceput ca un prilej de dialog și de schimb de idei intre creatori și exegeți contemporani din domeniul poeziei, Atelierul ”Serile la Bradiceni” iși propune recunoașterea poeților si criticilor autentici cu scopul de a le pune in valoare opera. Se vor acorda doua premii naționale: Premiul Național pentru poezie,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

