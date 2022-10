Stiri pe aceeasi tema

Complexul de natație din Mureș inchis pentru gazduirea unor competiții

La finala Campionatul national juniori mici-Slobozia. ACS Lupte BSG a obținut urmatoarele rezultate: Barabas Rianna loc I Butyurka Akos. loc I Kadar David loc 3 Barabas Arpad loc 3 ACS Lupte BSG pe podium la Campionatul Național de la Slobozia

Poliția Municipiului Targu Mureș a organizat, in noaptea de 7 spre 8 octombrie, in intervalul orar 20.00 – 4.00, o acțiune cu efective marite pe raza municipiului. "Scopul acțiunii a fost prevenirea faptelor antisociale și a infracțiunilor stradale, prevenirea și combaterea infracțiunilor la regimul…

Sambata, 8 octombrie, Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza" Baia Mare in colaborare cu Societatea Geologica a Romaniei – Sucursala Baia Mare, organizeaza o drumeție in situl Natura 2000 ROSCI0092 Igniș. Inscrierea participanților se face prin completarea urmatorului formular: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd3PeCoRWapWk…/viewform…

Victorie enorma pentru Laszlo Kadar si Attila Vonya Brody in optimile de finala a Campionatului European de Darts! Bravo baieti! Hai ROMANIA! Avem una dintre cele mai bune 8 echipe de dublu din Europa la Darts

Primaria Orașului Sovata organizeaza a șaptea ediție a festivalului Dovleacului in perioada 14-16 octombrie, in cadrul caruia vor fi programe culturale ,artistice, meșteșugarești pentru toate categoriile de varsta! vom reveni cu programul detaliat in curand! Festivalul Dovleacului la Sovata in octombrie…

Salvamontiștii mureșeni au fotografiat azi prin munții Gurghiu in zona Saca Mare prima zapada din acest sezon. Sursa: Salvamont Salvaspeo Mures Zapada și in județul Mureș

Festivalul intercultural ProEtnica se va desfașura in perioada 25-28 august, la Sighișoara. Mai jos pteți gasi programul evenimentului: Programul ProEtnica 2022