Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Onila a anunțat pe Facebook ca relația s-a incheiat și ca acum cauta soluții legate de traiul lui in Belgia. "Locuiesc de 6 ani in Belgia, iar pe timpul pandemiei, chiar daca puțini au observat ca mi-am schimbat statusul, relația cu soția mea s-a incheiat", a scris Mihai Onila, pe Facebook.…

- Elton John a suferit o pierdere de 60 de milioane de dolari dupa ce turneul lui de adio a fost, pentru moment, anulat din cauza pandemiei. Presa britanica este de parere ca e putin probabil ca muzicianul in varsta de 73 de ani sa poata primi o despagubire din partea asiguratorilor. Elton John este forțat...…

- Vestea ca actrița de televiziune și teatru a trecut prin doua operații de cancer ne-a dus cu gandul la faptul ca in urma cu peste 13 ani Eugenia Șerban a jucat un astfel de rol. Deși toata lumea credea la vremea respectiva ca și ea sufera de aceleași afecțiuni, iata ca abia acum a trecut... Read More…

- De cele mai multe ori in viața unei femei de succes se ascunde o poveste din care mulți au ce invața. Uneori poveștile sunt despre greutațile pe care le-au intampianat pentru a ajunge unde sunt sau probelemele pe care le au. Pentru designerul Maria Lucia Hohan viața s-a dovedit nedreapta dupa ce fostul…

- De cele mai multe ori in viața unei femei de succes se ascunde o poveste din care mulți au ce invața. Uneori poveștile sunt despre greutațile pe care le-au intampianat pentru a ajunge unde sunt sau probelemele pe care le au. Pentru designerul Maria Lucia Hohan viața s-a dovedit nedreapta dupa ce fostul…

- Zilele trecute, mai precis pe 26 aprilie, fermecatoarea actrița Adriana Trandafir a implinit frumoasa varsta de 64 de ani. Fanii acesteia nu știu ca vedeta are o poveste trista de viața și doi copiii foarte frumoși pe care ii iubește la nebunie. Tabu iți spune in continuare povestea și problemele prin…

- Drama in Italia, dupa ce Sergio Rossi a murit pe 2 aprilie, la 84 de ani. Designerul de pantofi a fost internat in urma cu mai multe zile intr-un spital din Cesena, Italia, dupa ce a fost infectat cu coronavirus Lumea creatorilor de pantofi pentru femei este in doliu dupa ce celebrul Sergio Rossi, care...…

- Indragita solista a revenit in atenția fanilor cu o super piesa energica care se numește ”Not My Baby”, o melodie EDM, in stilul cu care artista a devenit cunoscuta publicului. Surpriza acestui video este ca Inna a devenit personaj animat. Inna și echipa ei de producție este mereu plina de surprize.…