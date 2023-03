O nouă dramă majoră în Mediterană: Zeci de migranți au murit înecați Cel puțin 29 de migranți au murit dupa ce cel puțin doua ambarcațiuni s-au scufundat in largul coastelor tunisiene la cateva ore distanța una de cealalta, potrivit autoritaților. Migranții subsaharieni incercau sa traverseze Mediterana pentru a ajunge in Italia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

